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Tafsir: Tá-Há 20:128
Tá-Há
128
20:128
افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذالك لايات لاولي النهى ١٢٨
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ١٢٨
أَفَلَمۡ
ﱙ
يَهۡدِ
ﱚ
لَهُمۡ
ﱛ
كَمۡ
ﱜ
أَهۡلَكۡنَا
ﱝ
قَبۡلَهُم
ﱞ
مِّنَ
ﱟ
ٱلۡقُرُونِ
ﱠ
يَمۡشُونَ
ﱡ
فِي
ﱢ
مَسَٰكِنِهِمۡۚ
ﱣﱤ
إِنَّ
ﱥ
فِي
ﱦ
ذَٰلِكَ
ﱧ
لَأٓيَٰتٖ
ﱨ
لِّأُوْلِي
ﱩ
ٱلنُّهَىٰ
ﱪ
١٢٨
ﱫ
¿Acaso no se les ha evidenciado [a quienes rechazan este Mensaje] cuántas civilizaciones destruí, cuando pasan junto a sus ruinas? En ello hay signos para los dotados de entendimiento.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : أفلم يهد لهم يريد أهل مكة ؛ أي أفلم يتبين لهم خبر من أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إذا سافروا وخرجوا في التجارة طلب المعيشة ، فيرون بلاد الأمم الماضية ، والقرون الخالية خاوية ؛ أي أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلهم . وقرأ ابن عباس والسلمي وغيرهما ( نهد لهم ) بالنون وهي أبين . ويهد بالياء مشكل لأجل الفاعل ؛ فقال الكوفيون ( كم ) الفاعل ؛ النحاس : وهذا خطأ لأن ( كم ) استفهام فلا يعمل فيها ما قبلها . وقال الزجاج المعنى أولم يهد لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكنا . وحقيقة يهد على الهدى ؛ فالفاعل هو الهدى تقديره أفلم يهد الهدى لهم . قال الزجاج : كم في موضع نصب ب أهلكنا .