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Tafsir: Tá-Há 20:127
Tá-Há
127
20:127
وكذالك نجزي من اسرف ولم يومن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱋ
نَجۡزِي
ﱌ
مَنۡ
ﱍ
أَسۡرَفَ
ﱎ
وَلَمۡ
ﱏ
يُؤۡمِنۢ
ﱐ
بِـَٔايَٰتِ
ﱑ
رَبِّهِۦۚ
ﱒﱓ
وَلَعَذَابُ
ﱔ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱕ
أَشَدُّ
ﱖ
وَأَبۡقَىٰٓ
ﱗ
١٢٧
ﱘ
Así voy a retribuir a quienes se extralimitaron y no creyeron en los signos de su Señor. Pero el castigo de la otra vida será aún más severo y duradero.
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﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ وَمِثْل جَزَائِنَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ الْقُرْآن ﴿نَجۡزِی مَنۡ أَسۡرَفَ﴾ أَشْرَكَ ﴿وَلَمۡ یُؤۡمِنۢ بِـَٔایَـٰتِ رَبِّهِۦۚ وَلَعَذَابُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ﴾ مِنْ عَذَاب الدُّنْيَا وَعَذَاب الْقَبْر ﴿وَأَبۡقَىٰۤ ١٢٧﴾ أَدْوَم