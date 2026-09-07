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Tafsir: Tá-Há 20:127
Tá-Há
127
20:127
وكذالك نجزي من اسرف ولم يومن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱋ
نَجۡزِي
ﱌ
مَنۡ
ﱍ
أَسۡرَفَ
ﱎ
وَلَمۡ
ﱏ
يُؤۡمِنۢ
ﱐ
بِـَٔايَٰتِ
ﱑ
رَبِّهِۦۚ
ﱒﱓ
وَلَعَذَابُ
ﱔ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱕ
أَشَدُّ
ﱖ
وَأَبۡقَىٰٓ
ﱗ
١٢٧
ﱘ
Así voy a retribuir a quienes se extralimitaron y no creyeron en los signos de su Señor. Pero el castigo de la otra vida será aún más severo y duradero.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَكَذَلِكَ }
أي: هذا الجزاء
{ نَجْزِي }
ه
{ مَنْ أَسْرَفَ }
بأن تعدى الحدود، وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له
{ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ }
الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه.
{ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ }
من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة
{ وَأَبْقَى }
لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة.