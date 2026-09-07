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Tafsir: Tá-Há 20:126
Tá-Há
126
20:126
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
ﱁ
كَذَٰلِكَ
ﱂ
أَتَتۡكَ
ﱃ
ءَايَٰتُنَا
ﱄ
فَنَسِيتَهَاۖ
ﱅﱆ
وَكَذَٰلِكَ
ﱇ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱈ
تُنسَىٰ
ﱉ
١٢٦
ﱊ
Dirá [Dios]: “Así como cuando te llegaron Mis signos los ignoraste, hoy tú serás ignorado”.
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