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Tafsir: Tá-Há 20:126
Tá-Há
126
20:126
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
ﱁ
كَذَٰلِكَ
ﱂ
أَتَتۡكَ
ﱃ
ءَايَٰتُنَا
ﱄ
فَنَسِيتَهَاۖ
ﱅﱆ
وَكَذَٰلِكَ
ﱇ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱈ
تُنسَىٰ
ﱉ
١٢٦
ﱊ
Dirá [Dios]: “Así como cuando te llegaron Mis signos los ignoraste, hoy tú serás ignorado”.
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Al-Sa'di
Ты забыл ниспосланное тебе Писание и отвернулся от него, и поэтому сегодня ты будешь предан забвению и брошен в пучинах адских мук. Таким было твое злодеяние, и ты получил достойное воздаяние. Ты был слеп к Божьим назиданиям, избегал их, предавал их забвению и не вспоминал о своих обязанностях, и поэтому Аллах лишил тебя зрения. Тебя пригнали к Аду слепым, немым и глухим, и Аллах отвернулся от тебя и бросил тебя гореть в Адском Пламени.