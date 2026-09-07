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Tafsir: Tá-Há 20:125
Tá-Há
125
20:125
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًۭا ١٢٥
قَالَ
ﳏ
رَبِّ
ﳐ
لِمَ
ﳑ
حَشَرۡتَنِيٓ
ﳒ
أَعۡمَىٰ
ﳓ
وَقَدۡ
ﳔ
كُنتُ
ﳕ
بَصِيرٗا
ﳖ
١٢٥
ﳗ
Y entonces dirá: ‘¡Señor mío! ¿Por qué me has resucitado ciego, si antes veía?’”
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
ولهذا يقول
"رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا"
أي في الدنيا.