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Tafsir: Tá-Há 20:123
Tá-Há
123
20:123
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣
قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣
قَالَ
ﲭ
ٱهۡبِطَا
ﲮ
مِنۡهَا
ﲯ
جَمِيعَۢاۖ
ﲰﲱ
بَعۡضُكُمۡ
ﲲ
لِبَعۡضٍ
ﲳ
عَدُوّٞۖ
ﲴﲵ
فَإِمَّا
ﲶ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﲷ
مِّنِّي
ﲸ
هُدٗى
ﲹ
فَمَنِ
ﲺ
ٱتَّبَعَ
ﲻ
هُدَايَ
ﲼ
فَلَا
ﲽ
يَضِلُّ
ﲾ
وَلَا
ﲿ
يَشۡقَىٰ
ﳀ
١٢٣
ﳁ
Dijo [Dios]: “¡Desciendan del Paraíso [y habiten la Tierra]! Serán enemigos unos de otros. Cuando les llegue de Mí una guía, quienes sigan Mi guía no se extraviarán [en esta vida] ni serán desdichados [en el más allá].
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что Адаму и Иблису было велено низойти на землю. При этом Адаму и его потомкам надлежало остерегаться сатаны, считать его своим заклятым врагом и бороться с ним без устали. Им было обещано, что Аллах ниспошлет на землю Писания и отправит посланников, которые будут предостерегать людей от явного врага и разъяснять, как можно встать на прямой путь, ведущий к Аллаху и Райской обители. Им было сказано, что всякий, кто прислушается к Божьему руководству и последует за посланниками и Писаниями, станет выполнять Божьи повеления и не будет нарушать запреты, никогда не собьется с прямого пути ни при жизни на земле, ни после смерти. Такой человек не будет несчастен, потому что он будет неуклонно следовать прямым путем в мирской жизни и обретет счастье и безопасность в жизни будущей. Коран гласит: «Мы сказали: “Низвергнитесь отсюда все!” Если к вам явится руководство от Меня, то те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут опечалены» (2:38). Таким будет вознаграждение тем, кто следовал прямым путем, верил в небесное откровение и не оспаривал истину сомнительными доводами, выполнял предписания религии и не отворачивался от них, потакая своим низменным желаниям.