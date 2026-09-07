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Tafsir: Tá-Há 20:123
Tá-Há
123
20:123
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣
قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣
قَالَ
ﲭ
ٱهۡبِطَا
ﲮ
مِنۡهَا
ﲯ
جَمِيعَۢاۖ
ﲰﲱ
بَعۡضُكُمۡ
ﲲ
لِبَعۡضٍ
ﲳ
عَدُوّٞۖ
ﲴﲵ
فَإِمَّا
ﲶ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﲷ
مِّنِّي
ﲸ
هُدٗى
ﲹ
فَمَنِ
ﲺ
ٱتَّبَعَ
ﲻ
هُدَايَ
ﲼ
فَلَا
ﲽ
يَضِلُّ
ﲾ
وَلَا
ﲿ
يَشۡقَىٰ
ﳀ
١٢٣
ﳁ
Dijo [Dios]: “¡Desciendan del Paraíso [y habiten la Tierra]! Serán enemigos unos de otros. Cuando les llegue de Mí una guía, quienes sigan Mi guía no se extraviarán [en esta vida] ni serán desdichados [en el más allá].
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﴿قَالَ ٱهۡبِطَا﴾ أَيْ آدَم وَحَوَّاء بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتكُمَا ﴿مِنۡهَا﴾ مِنْ الْجَنَّة ﴿جَمِیعَۢاۖ بَعۡضُكُمۡ﴾ بَعْض الذُّرِّيَّة ﴿لِبَعۡضٍ عَدُوࣱّۖ﴾ مِنْ ظُلْم بَعْضهمْ بَعْضًا ﴿فَإِمَّا﴾ فِيهِ إدْغَام نُون إنْ الشَّرْطِيَّة فِي مَا الْمَزِيدَة ﴿یَأۡتِیَنَّكُم مِّنِّی هُدࣰى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَایَ﴾ الْقُرْآن ﴿فَلَا یَضِلُّ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿وَلَا یَشۡقَىٰ ١٢٣﴾ فِي الْآخِرَة