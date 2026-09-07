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Tafsir: Tá-Há 20:123
Tá-Há
123
20:123
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣
قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣
قَالَ
ﲭ
ٱهۡبِطَا
ﲮ
مِنۡهَا
ﲯ
جَمِيعَۢاۖ
ﲰﲱ
بَعۡضُكُمۡ
ﲲ
لِبَعۡضٍ
ﲳ
عَدُوّٞۖ
ﲴﲵ
فَإِمَّا
ﲶ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﲷ
مِّنِّي
ﲸ
هُدٗى
ﲹ
فَمَنِ
ﲺ
ٱتَّبَعَ
ﲻ
هُدَايَ
ﲼ
فَلَا
ﲽ
يَضِلُّ
ﲾ
وَلَا
ﲿ
يَشۡقَىٰ
ﳀ
١٢٣
ﳁ
Dijo [Dios]: “¡Desciendan del Paraíso [y habiten la Tierra]! Serán enemigos unos de otros. Cuando les llegue de Mí una guía, quienes sigan Mi guía no se extraviarán [en esta vida] ni serán desdichados [en el más allá].
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السعدي Al-Sa'di
يخبر تعالى، أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض، وأن يتخذوا -آدم وبنوه- الشيطان عدوا لهم، فيأخذوا الحذر منه، ويعدوا له عدته ويحاربوه، وأنه سينزل عليهم كتبا، ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين،
وأنهم أي:
وقت جاءهم ذلك الهدى، الذي هو الكتب والرسل، فإن من اتبعه اتبع ما أمر به، واجتنب ما نهي عنه، فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم، في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى،
بقوله:
{ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ }
واتباع الهدى، بتصديق الخبر، وعدم معارضته بالشبه، وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة.