Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Tá-Há 20:122
Tá-Há
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ﲦ
ٱجۡتَبَٰهُ
ﲧ
رَبُّهُۥ
ﲨ
فَتَابَ
ﲩ
عَلَيۡهِ
ﲪ
وَهَدَىٰ
ﲫ
١٢٢
ﲬ
Más tarde, su Señor lo eligió [como Profeta], lo perdonó y lo guió.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
ثم اصطفى الله آدم، وقرَّبه، وقَبِل توبته، وهداه رشده.