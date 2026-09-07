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Tafsir: Tá-Há 20:121
Tá-Há
121
20:121
فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ١٢١
فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ١٢١
فَأَكَلَا
ﲕ
مِنۡهَا
ﲖ
فَبَدَتۡ
ﲗ
لَهُمَا
ﲘ
سَوۡءَٰتُهُمَا
ﲙ
وَطَفِقَا
ﲚ
يَخۡصِفَانِ
ﲛ
عَلَيۡهِمَا
ﲜ
مِن
ﲝ
وَرَقِ
ﲞ
ٱلۡجَنَّةِۚ
ﲟﲠ
وَعَصَىٰٓ
ﲡ
ءَادَمُ
ﲢ
رَبَّهُۥ
ﲣ
فَغَوَىٰ
ﲤ
١٢١
ﲥ
Cuando ambos comieron del árbol, advirtieron su desnudez y comenzaron a cubrirse con hojas del Paraíso. Adán desobedeció a su Señor y cometió un pecado.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.