Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Tá-Há 20:120
Tá-Há
120
20:120
فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ١٢٠
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍۢ لَّا يَبْلَىٰ ١٢٠
فَوَسۡوَسَ
ﲇ
إِلَيۡهِ
ﲈ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲉ
قَالَ
ﲊ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﲋ
هَلۡ
ﲌ
أَدُلُّكَ
ﲍ
عَلَىٰ
ﲎ
شَجَرَةِ
ﲏ
ٱلۡخُلۡدِ
ﲐ
وَمُلۡكٖ
ﲑ
لَّا
ﲒ
يَبۡلَىٰ
ﲓ
١٢٠
ﲔ
Pero el demonio lo sedujo diciéndole: “¡Oh, Adán! ¿Quieres que te indique el árbol de la inmortalidad y el poder eterno?”
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.