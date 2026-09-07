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Tafsir: Tá-Há 20:120
Tá-Há
120
20:120
فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ١٢٠
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍۢ لَّا يَبْلَىٰ ١٢٠
فَوَسۡوَسَ
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إِلَيۡهِ
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ٱلشَّيۡطَٰنُ
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قَالَ
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يَٰٓـَٔادَمُ
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هَلۡ
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أَدُلُّكَ
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عَلَىٰ
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شَجَرَةِ
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ٱلۡخُلۡدِ
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وَمُلۡكٖ
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لَّا
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يَبۡلَىٰ
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١٢٠
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Pero el demonio lo sedujo diciéndole: “¡Oh, Adán! ¿Quieres que te indique el árbol de la inmortalidad y el poder eterno?”
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السعدي Al-Sa'di
تفسير الآيتين 120 و121 :
ـولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال:
{ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ }
فلم يزل الشيطان يسول لهما، ويزين أكل الشجرة،
ويقول:
{ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ }
أي: الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة.
{ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى }
أي: لا ينقطع إذا أكلت منها، فأتاه بصورة ناصح، وتلطف له في الكلام، فاغتر به آدم، وأكلا من الشجرة فسقط في أيديهما، وسقطت كسوتهما، واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوأة الآخر، بعد أن كانا مستورين، وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك، وأصابهما من الخجل ما الله به عليم.