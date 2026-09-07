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Tafsir: Tá-Há 20:119
Tá-Há
119
20:119
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَأَنَّكَ
ﲀ
لَا
ﲁ
تَظۡمَؤُاْ
ﲂ
فِيهَا
ﲃ
وَلَا
ﲄ
تَضۡحَىٰ
ﲅ
١١٩
ﲆ
ni tampoco sufrirás sed ni calor”.
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-ক্লিষ্ট ও হবে না।’