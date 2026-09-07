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Tafsir: Tá-Há 20:117
Tá-Há
117
20:117
فقلنا يا ادم ان هاذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ١١٧
فَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّۭ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ١١٧
فَقُلۡنَا
ﱫ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱬ
إِنَّ
ﱭ
هَٰذَا
ﱮ
عَدُوّٞ
ﱯ
لَّكَ
ﱰ
وَلِزَوۡجِكَ
ﱱ
فَلَا
ﱲ
يُخۡرِجَنَّكُمَا
ﱳ
مِنَ
ﱴ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱵ
فَتَشۡقَىٰٓ
ﱶ
١١٧
ﱷ
Dije: “¡Oh, Adán! Este [el demonio] es un enemigo para ti y para tu esposa; que no los haga expulsar del Paraíso pues serás un desdichado.
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Tafsir Muyassar
فقلنا:
يا آدم إن إبليس هذا عدو لك ولزوجتك، فاحذرا منه، ولا تطيعاه بمعصيتي، فيخرجكما من الجنة، فتشقى إذا أُخرجت منها.