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Tafsir: Tá-Há 20:116
Tá-Há
116
20:116
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَإِذۡ
ﱡ
قُلۡنَا
ﱢ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱣ
ٱسۡجُدُواْ
ﱤ
لِأٓدَمَ
ﱥ
فَسَجَدُوٓاْ
ﱦ
إِلَّآ
ﱧ
إِبۡلِيسَ
ﱨ
أَبَىٰ
ﱩ
١١٦
ﱪ
[Recuerda] cuando dije a los ángeles: “¡Hagan una reverencia ante Adán!” Todos la hicieron excepto Iblís[1].
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العربية
Tafsir Muyassar
واذكر - أيها الرسول -
إذ قلنا للملائكة:
اسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام، فأطاعوا، وسجدوا، لكن إبليس امتنع من السجود.