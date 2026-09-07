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Tafsir: Tá-Há 20:114
Tá-Há
114
20:114
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ١١٤
فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
فَتَعَٰلَى
ﱁ
ٱللَّهُ
ﱂ
ٱلۡمَلِكُ
ﱃ
ٱلۡحَقُّۗ
ﱄﱅ
وَلَا
ﱆ
تَعۡجَلۡ
ﱇ
بِٱلۡقُرۡءَانِ
ﱈ
مِن
ﱉ
قَبۡلِ
ﱊ
أَن
ﱋ
يُقۡضَىٰٓ
ﱌ
إِلَيۡكَ
ﱍ
وَحۡيُهُۥۖ
ﱎﱏ
وَقُل
ﱐ
رَّبِّ
ﱑ
زِدۡنِي
ﱒ
عِلۡمٗا
ﱓ
١١٤
ﱔ
¡Exaltado sea Dios! El único Soberano real. No te adelantes [¡Oh, Mujámmad!] a repetir lo que te es revelado del Corán hasta que [el ángel Gabriel] concluya [de recitarlo], y di: “¡Señor mío! Acrecienta mi conocimiento”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Ameepukana Mwenyezi Mungu, kutakata ni Kwake, na Amekuwa juu na ametakasika na kila upungufu, Aliye Mfalme Ambaye mamlaka Yake yamemtendesha nguvu kila mfalme na mjeuri, Mwenye kuendesha kila kitu, Ambaye Yeye Ndiye ukweli, na agizo Lake ni kweli, na onyo Lake ni kweli, na kila kitu kinachotoka Kwake ni kweli. Na usifanye haraka, ewe Mtume, ya kushindana na Jibrili katika kuipokea Qur’ani kabla hajaimaliza, na useme, «Mola wangu! Niongezee elimu juu ya ile uliyonifundisha.»