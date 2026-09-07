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Tafsir: Tá-Há 20:113
Tá-Há
113
20:113
وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًۭا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ
ﳒ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳓ
قُرۡءَانًا
ﳔ
عَرَبِيّٗا
ﳕ
وَصَرَّفۡنَا
ﳖ
فِيهِ
ﳗ
مِنَ
ﳘ
ٱلۡوَعِيدِ
ﳙ
لَعَلَّهُمۡ
ﳚ
يَتَّقُونَ
ﳛ
أَوۡ
ﳜ
يُحۡدِثُ
ﳝ
لَهُمۡ
ﳞ
ذِكۡرٗا
ﳟ
١١٣
ﳠ
He revelado el Corán en idioma árabe, y expuse en él toda clase de advertencias para que tengan temor de Dios o los haga reflexionar.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ مَعْطُوف عَلَى كَذَلِكَ نَقُصّ أَيْ مِثْل إنْزَال مَا ذُكِرَ ﴿أَنزَلۡنَـٰهُ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿قُرۡءَانًا عَرَبِیࣰّا وَصَرَّفۡنَا﴾ كَرَّرْنَا ﴿فِیهِ مِنَ ٱلۡوَعِیدِ لَعَلَّهُمۡ یَتَّقُونَ﴾ الشرك ﴿أَوۡ یُحۡدِثُ﴾ الْقُرْآن ﴿لَهُمۡ ذِكۡرࣰا ١١٣﴾ بِهَلَاكِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ الْأُمَم فَيَعْتَبِرُونَ