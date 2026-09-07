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Tafsir: Tá-Há 20:112
Tá-Há
112
20:112
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَن
ﳆ
يَعۡمَلۡ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳉ
وَهُوَ
ﳊ
مُؤۡمِنٞ
ﳋ
فَلَا
ﳌ
يَخَافُ
ﳍ
ظُلۡمٗا
ﳎ
وَلَا
ﳏ
هَضۡمٗا
ﳐ
١١٢
ﳑ
En cambio, el creyente que haya obrado rectamente no ha de temer que lo traten injustamente ni lo priven de la recompensa [de sus buenas obras].
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[
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
] وه ههر كهسێكیش له دونیادا كردهوهی چاكی كردبێ و باوهڕدار بووبێت (كردهوهى چاك ئهوهیه كه نیهتت بۆ خوا بێت و بۆ ریات نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [
فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا
] ئهوه لهوه ناترسێ كه ستهمی لێ بكرێ و تاوانی جگه له خۆی بخرێته سهرشانی [
وَلَا هَضْمًا (١١٢)
] یاخود پاداشتی چاكهكانی لێ كهم بكرێ.