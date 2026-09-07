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Tafsir: Tá-Há 20:112
Tá-Há
112
20:112
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَن
ﳆ
يَعۡمَلۡ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳉ
وَهُوَ
ﳊ
مُؤۡمِنٞ
ﳋ
فَلَا
ﳌ
يَخَافُ
ﳍ
ظُلۡمٗا
ﳎ
وَلَا
ﳏ
هَضۡمٗا
ﳐ
١١٢
ﳑ
En cambio, el creyente que haya obrado rectamente no ha de temer que lo traten injustamente ni lo priven de la recompensa [de sus buenas obras].
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na mwenye kufanya matendo mema na hali yeye anamuamini Mola wake, hataogopa maonevu ya kuongezwa maovu yake wala unyanyasaji wa kupunguziwa mema yake.