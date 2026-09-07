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Tafsir: Tá-Há 20:111
Tá-Há
111
20:111
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١
۞ وَعَنَتِ
ﲺ ﲻ
ٱلۡوُجُوهُ
ﲼ
لِلۡحَيِّ
ﲽ
ٱلۡقَيُّومِۖ
ﲾﲿ
وَقَدۡ
ﳀ
خَابَ
ﳁ
مَنۡ
ﳂ
حَمَلَ
ﳃ
ظُلۡمٗا
ﳄ
١١١
ﳅ
[El Día del Juicio] todos los rostros se humillarán ante Dios, el Viviente, Quien se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación. Estarán condenados al castigo quienes sean culpables de injustica [idolatría].
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Tafsir Muyassar
وخضعت وجوه الخلائق، وذلَّت لخالقها، الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله الذي لا يموت، القائم على تدبير كلِّ شيء، المستغني عمَّن سواه. وقد خسر يوم القيامة مَن أشرك مع الله أحدًا من خلقه.