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Tafsir: Tá-Há 20:111
Tá-Há
111
20:111
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١
۞ وَعَنَتِ
ﲺ ﲻ
ٱلۡوُجُوهُ
ﲼ
لِلۡحَيِّ
ﲽ
ٱلۡقَيُّومِۖ
ﲾﲿ
وَقَدۡ
ﳀ
خَابَ
ﳁ
مَنۡ
ﳂ
حَمَلَ
ﳃ
ظُلۡمٗا
ﳄ
١١١
ﳅ
[El Día del Juicio] todos los rostros se humillarán ante Dios, el Viviente, Quien se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación. Estarán condenados al castigo quienes sean culpables de injustica [idolatría].
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﴿وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ﴾ خَضَعَتْ ﴿لِلۡحَیِّ ٱلۡقَیُّومِۖ﴾ أَيْ اللَّه ﴿وَقَدۡ خَابَ﴾ خَسِرَ ﴿مَنۡ حَمَلَ ظُلۡمࣰا ١١١﴾ أَيْ شركا