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Tafsir: Tá-Há 20:110
Tá-Há
110
20:110
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
يَعۡلَمُ
ﲯ
مَا
ﲰ
بَيۡنَ
ﲱ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲲ
وَمَا
ﲳ
خَلۡفَهُمۡ
ﲴ
وَلَا
ﲵ
يُحِيطُونَ
ﲶ
بِهِۦ
ﲷ
عِلۡمٗا
ﲸ
١١٠
ﲹ
Dios bien conoce el pasado y el futuro, mientras que ellos nunca podrán alcanzar este conocimiento.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Anayajuwa mambo ya Kiyama yaliyoko mbele ya watu na mambo ya dunia yaliyoko nyuma yao, na viumbe Vyake hawamzunguki kwa kumjua, kutakata na sifa za upungufu ni Kwake na kutukuka ni Kwake.