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Tafsir: Tá-Há 20:109
Tá-Há
109
20:109
يوميذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمان ورضي له قولا ١٠٩
يَوْمَئِذٍۢ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًۭا ١٠٩
يَوۡمَئِذٖ
ﲢ
لَّا
ﲣ
تَنفَعُ
ﲤ
ٱلشَّفَٰعَةُ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
مَنۡ
ﲧ
أَذِنَ
ﲨ
لَهُ
ﲩ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﲪ
وَرَضِيَ
ﲫ
لَهُۥ
ﲬ
قَوۡلٗا
ﲭ
١٠٩
ﲮ
Entonces, ninguna intercesión será aceptada, salvo la de quien el Misericordioso quiera y sus palabras le sean aceptadas.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 20:109 hasta 20:111
Никто не сможет заступиться за людей перед Аллахом, кроме тех, кому Аллах позволит ходатайствовать. Этими заступниками будут пророки и посланники, а также другие приближенные рабы. И заступаться они будут только за тех, кто искренне исповедовал правую веру и снискал благоволение Аллаха. Если же эти условия не будут выполнены, то никто не сможет ходатайствовать перед Аллахом за других.