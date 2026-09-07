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Tafsir: Tá-Há 20:109
Tá-Há
109
20:109
يوميذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمان ورضي له قولا ١٠٩
يَوْمَئِذٍۢ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًۭا ١٠٩
يَوۡمَئِذٖ
ﲢ
لَّا
ﲣ
تَنفَعُ
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ٱلشَّفَٰعَةُ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
مَنۡ
ﲧ
أَذِنَ
ﲨ
لَهُ
ﲩ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﲪ
وَرَضِيَ
ﲫ
لَهُۥ
ﲬ
قَوۡلٗا
ﲭ
١٠٩
ﲮ
Entonces, ninguna intercesión será aceptada, salvo la de quien el Misericordioso quiera y sus palabras le sean aceptadas.
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[
يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
] لهو ڕۆژهدا كه رۆژى قیامهته كهس ناتوانێ شهفاعهت بكات و شهفاعهت و تكا سوودی نیه لاى خواى گهوره [
إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١٠٩)
] ئیلا ئهگهر كهسێك كه خوای گهوره ئیزنی پێدابێت كه شهفاعهت بكات، وه ڕازیش بێ به قسهی، واته: ئههلی تهوحید بووبێت ئهو كهسهی كه شهفاعهتی بۆ ئهكرێ و ئهوهشی شهفاعهتكاره ئهبێ ئههلی تهوحید بن (كهواته دهبێت داواى شهفاعهت تهنها له خواى گهوره بكرێت، چونكه تهنها به دهستى ئهوه).