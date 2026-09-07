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Tafsir: Tá-Há 20:109
Tá-Há
109
20:109
يوميذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمان ورضي له قولا ١٠٩
يَوْمَئِذٍۢ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًۭا ١٠٩
يَوۡمَئِذٖ
ﲢ
لَّا
ﲣ
تَنفَعُ
ﲤ
ٱلشَّفَٰعَةُ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
مَنۡ
ﲧ
أَذِنَ
ﲨ
لَهُ
ﲩ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﲪ
وَرَضِيَ
ﲫ
لَهُۥ
ﲬ
قَوۡلٗا
ﲭ
١٠٩
ﲮ
Entonces, ninguna intercesión será aceptada, salvo la de quien el Misericordioso quiera y sus palabras le sean aceptadas.
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العربية
Tafsir Muyassar
في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحدًا من الخلق، إلا إذا أذن الرحمن للشافع، ورضي عن المشفوع له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن المخلص.