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Tafsir: Tá-Há 20:106
Tá-Há
106
20:106
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
ﲈ
قَاعٗا
ﲉ
صَفۡصَفٗا
ﲊ
١٠٦
ﲋ
y las convertirá en inmensas llanuras.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Aiwache ardhi wakati huo imetandazika, imelingana na imekuwa kavu haina mimea.