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Tafsir: Tá-Há 20:105
Tá-Há
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
ﲀ
عَنِ
ﲁ
ٱلۡجِبَالِ
ﲂ
فَقُلۡ
ﲃ
يَنسِفُهَا
ﲄ
رَبِّي
ﲅ
نَسۡفٗا
ﲆ
١٠٥
ﲇ
Te preguntan [¡Oh, Mujámmad!] qué ocurrirá con las montañas [el Día del Juicio]. Diles: “Mi Señor las reducirá a polvo,
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : ويسألونك عن الجبال أي عن حال الجبال يوم القيامة . فقل جاء هذا بفاء وكل سؤال في القرآن قل بغير فاء إلا هذا ، لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل ، فتضمن الكلام معنى الشرط وقد علم الله أنهم يسألونه عنها ، فأجابهم قبل السؤال ، وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء الجواب عقب السؤال ؛ فلذلك كان بغير فاء ، وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد ؛ فتفهمه .ينسفها يطيرها . نسفا قال ابن الأعرابي وغيره : يقلعها قلعا من أصولها ثم يصيرها رملا يسيل سيلا ، ثم يصيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا قال : ولا يكون العهن من الصوف إلا المصبوغ ، ثم كالهباء المنثور .