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Tafsir: Tá-Há 20:104
Tá-Há
104
20:104
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
نَّحۡنُ
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أَعۡلَمُ
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بِمَا
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يَقُولُونَ
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إِذۡ
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يَقُولُ
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أَمۡثَلُهُمۡ
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طَرِيقَةً
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إِن
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لَّبِثۡتُمۡ
ﱼ
إِلَّا
ﱽ
يَوۡمٗا
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١٠٤
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Y otros, los más sensatos, dirán: “Solo permanecimos un día.” Bien sé lo que dicen.
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[
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئێمه خۆمان زاناترین بهوهی كه ئهوان چی ئهڵێن [
إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (١٠٤)
] ئهوهی كه له ههموویان قسهی ڕێكترو بۆچوونی تهواوتر بێ ئهڵێ: نهخێر ده ڕۆژ نهبووه تهنها یهك ڕۆژێك له دونیادا ماونهتهوه، نهك ئهم قسهیه ڕاست بێ بهڵكو مهبهست ئهوهیه كه سزایان زۆر سهخته و تهمهنى درێژو خۆشیهكانى دونیایان له بیر كردووهو وا دهزانن تهنها رۆژێك له دونیادا ژیاون، (ئهمهیش بێنرخى دونیا دهردهخات و شایانى ئهوه نیه مرۆڤـى موسڵمان خۆى بۆى گوناهبار بكات).