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Tafsir: Tá-Há 20:104
Tá-Há
104
20:104
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
نَّحۡنُ
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أَعۡلَمُ
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بِمَا
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يَقُولُونَ
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إِذۡ
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يَقُولُ
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أَمۡثَلُهُمۡ
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طَرِيقَةً
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إِن
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لَّبِثۡتُمۡ
ﱼ
إِلَّا
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يَوۡمٗا
ﱾ
١٠٤
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Y otros, los más sensatos, dirán: “Solo permanecimos un día.” Bien sé lo que dicen.
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Tafsir Muyassar
نحن أعلم بما يقولون ويُسِرُّون حين يقول أعلمهم وأوفاهم عقلا ما لبثتم إلا يومًا واحدًا; لقِصَر مدة الدنيا في أنفسهم يوم القيامة.