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Tafsir: Tá-Há 20:103
Tá-Há
103
20:103
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
ﱬ
بَيۡنَهُمۡ
ﱭ
إِن
ﱮ
لَّبِثۡتُمۡ
ﱯ
إِلَّا
ﱰ
عَشۡرٗا
ﱱ
١٠٣
ﱲ
Se susurrarán unos a otros, y algunos dirán: “Solo permanecimos [en la vida mundanal] diez días”.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ
] له نێوان خۆیان به نهێنی قسه ئهكهن و ئهڵێن: [
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٣)
] له دونیا ژیانتان بهسهر نهبردووه تهنها ده رۆژ نهبێت، واته: بهلایانهوه كهمه وا ئهزانن زۆر كهم له دونیادا ژیاون.