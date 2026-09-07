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Tafsir: Tá-Há 20:103
Tá-Há
103
20:103
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
ﱬ
بَيۡنَهُمۡ
ﱭ
إِن
ﱮ
لَّبِثۡتُمۡ
ﱯ
إِلَّا
ﱰ
عَشۡرٗا
ﱱ
١٠٣
ﱲ
Se susurrarán unos a otros, y algunos dirán: “Solo permanecimos [en la vida mundanal] diez días”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Huku wakinong’onezana baina yao na wakiambiana wao kwa wao, «Hamkukaa kwenye uhai wa ulimwenguni isipokuwa siku kumi.