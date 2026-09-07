Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Tá-Há 20:102
Tá-Há
102
20:102
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍۢ زُرْقًۭا ١٠٢
يَوۡمَ
ﱢ
يُنفَخُ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلصُّورِۚ
ﱥﱦ
وَنَحۡشُرُ
ﱧ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱨ
يَوۡمَئِذٖ
ﱩ
زُرۡقٗا
ﱪ
١٠٢
ﱫ
Ese día, cuando la trompeta sea soplada, reuniré a los culpables, y sus miradas estarán ensombrecidas.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 20:101 hasta 20:103
Кто отказывается уверовать в Священный Коран, пренебрегает его повелениями и запретами либо считает необязательным постижение его истинного смысла, тот взваливает на свои плечи бремя величайшего греха. Именно этот грех подталкивает человека к неверию и заблуждению, в результате чего человек обрекает себя вечно нести бремя этого греха. В День воскресения злодеяния обернутся для него наказанием, и он будет вечно вкушать плоды своих больших и малых прегрешений. Как же скверно бремя адских мучеников! Как же мучительно наказание, которое ожидает их в День воскресения!