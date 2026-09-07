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Tafsir: Tá-Há 20:102
Tá-Há
102
20:102
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍۢ زُرْقًۭا ١٠٢
يَوۡمَ
ﱢ
يُنفَخُ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلصُّورِۚ
ﱥﱦ
وَنَحۡشُرُ
ﱧ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱨ
يَوۡمَئِذٖ
ﱩ
زُرۡقٗا
ﱪ
١٠٢
ﱫ
Ese día, cuando la trompeta sea soplada, reuniré a los culpables, y sus miradas estarán ensombrecidas.
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Tafseer Jalalayn
﴿یَوۡمَ یُنفَخُ فِی ٱلصُّورِۚ﴾ الْقَرْن النَّفْخَة الثَّانِيَة ﴿وَنَحۡشُرُ ٱلۡمُجۡرِمِینَ﴾ الْكَافِرِينَ ﴿یَوۡمَىِٕذࣲ زُرۡقࣰا ١٠٢﴾ عُيُونهمْ مَعَ سَوَاد وُجُوههمْ