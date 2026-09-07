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Tafsir: Tá-Há 20:101
Tá-Há
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
ﱙ
فِيهِۖ
ﱚﱛ
وَسَآءَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
يَوۡمَ
ﱞ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱟ
حِمۡلٗا
ﱠ
١٠١
ﱡ
que cargará por toda la eternidad. ¡Qué pésima carga tendrán que soportar el Día de la Resurrección!
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 20:101 hasta 20:103
Кто отказывается уверовать в Священный Коран, пренебрегает его повелениями и запретами либо считает необязательным постижение его истинного смысла, тот взваливает на свои плечи бремя величайшего греха. Именно этот грех подталкивает человека к неверию и заблуждению, в результате чего человек обрекает себя вечно нести бремя этого греха. В День воскресения злодеяния обернутся для него наказанием, и он будет вечно вкушать плоды своих больших и малых прегрешений. Как же скверно бремя адских мучеников! Как же мучительно наказание, которое ожидает их в День воскресения!