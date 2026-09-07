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Tafsir: Tá-Há 20:100
Tá-Há
100
20:100
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠
مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا ١٠٠
مَّنۡ
ﱐ
أَعۡرَضَ
ﱑ
عَنۡهُ
ﱒ
فَإِنَّهُۥ
ﱓ
يَحۡمِلُ
ﱔ
يَوۡمَ
ﱕ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱖ
وِزۡرًا
ﱗ
١٠٠
ﱘ
Quien se aparte de él, llevará una pesada carga el Día del Juicio,
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العربية
Tafsir Muyassar
من أعرض عن هذا القرآن، ولم يصدق به، ولم يعمل بما فيه، فإنه يأتي ربه يوم القيامة يحمل إثمًا عظيمًا.