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Tafsir: Sád 38:88
Sád
88
38:88
ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ٨٨
وَلَتَعۡلَمُنَّ
ﱟ
نَبَأَهُۥ
ﱠ
بَعۡدَ
ﱡ
حِينِۭ
ﱢ
٨٨
ﱣ
Y dentro de poco tiempo verán lo que en él se anuncia”.
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العربية
Tafsir Muyassar
ولتعلمن -أيها المشركون- خبر هذا القرآن وصدقه، حين يَغْلب الإسلام، ويدخل الناس فيه أفواجًا، وكذلك حين يقع عليكم العذاب، وتنقطع عنكم الأسباب.