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Tafsir: Sád 38:87
Sád
87
38:87
ان هو الا ذكر للعالمين ٨٧
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
إِنۡ
ﱙ
هُوَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
ذِكۡرٞ
ﱜ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱝ
٨٧
ﱞ
El Corán es un Mensaje para toda la humanidad.
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Al-Sa'di
Это Священное Писание напоминает людям обо всем, что может принести им пользу в мирской и духовной жизни. Благодаря нему одни люди обретают славу и величие, а другие лишаются возможности оправдать свое неверие и непослушание невежеством и незнанием. Эта славная кораническая сура содержит в себе мудрое напоминание и великую весть, а также неопровержимые доводы и доказательства, которых достаточно для того, чтобы убедить каждого неверного, осмелившегося отвергать Коран и обвинять во лжи Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний поведал в ней о судьбе искренних и богобоязненных рабов, а также о воздаянии, которое ожидает людей в Последней жизни. Именно поэтому в самом начале суры Коран назван Писанием, содержащим напоминание, а в предпоследнем аяте - Напоминанием для миров. Кроме того, на протяжении всей суры Аллах неоднократно подчеркивал это прекрасное качество Священного Корана.