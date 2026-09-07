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Tafsir: Sád 38:87
Sád
87
38:87
ان هو الا ذكر للعالمين ٨٧
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
إِنۡ
ﱙ
هُوَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
ذِكۡرٞ
ﱜ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱝ
٨٧
ﱞ
El Corán es un Mensaje para toda la humanidad.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧)
] ئهم قورئانه تهنها زیكرو یادخستنهوهیهكه بۆ ههموو جیهان له مرۆڤ و جنى.