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Tafsir: Sád 38:87
Sád
87
38:87
ان هو الا ذكر للعالمين ٨٧
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
إِنۡ
ﱙ
هُوَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
ذِكۡرٞ
ﱜ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱝ
٨٧
ﱞ
El Corán es un Mensaje para toda la humanidad.
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العربية
Tafsir Muyassar
ما هذا القرآن إلا تذكير للعالمين من الجن والإنس، يتذكرون به ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم.