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Tafsir: Sád 38:86
Sád
86
38:86
قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ٨٦
قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍۢ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦
قُلۡ
ﱎ
مَآ
ﱏ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﱐ
عَلَيۡهِ
ﱑ
مِنۡ
ﱒ
أَجۡرٖ
ﱓ
وَمَآ
ﱔ
أَنَا۠
ﱕ
مِنَ
ﱖ
ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ
ﱗ
٨٦
ﱘ
Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Yo no les pido ninguna remuneración a cambio [de transmitirles el Mensaje], ni soy de los que inventan mentiras.
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