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Tafsir: Sád 38:85
Sád
85
38:85
لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ٨٥
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٥
لَأَمۡلَأَنَّ
ﱆ
جَهَنَّمَ
ﱇ
مِنكَ
ﱈ
وَمِمَّن
ﱉ
تَبِعَكَ
ﱊ
مِنۡهُمۡ
ﱋ
أَجۡمَعِينَ
ﱌ
٨٥
ﱍ
He de llenar el Infierno contigo y todos los que te sigan”.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Nitaujaza moto wa Jahanamu ukukusanye wewe na kizazi chako na wale wote wenye kukufuata miongoni mwa wanadamu.»