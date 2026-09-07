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Tafsir: Sád 38:84
Sád
84
38:84
قال فالحق والحق اقول ٨٤
قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ٨٤
قَالَ
ﱁ
فَٱلۡحَقُّ
ﱂ
وَٱلۡحَقَّ
ﱃ
أَقُولُ
ﱄ
٨٤
ﱅ
Dijo Dios: “La verdad es [lo que he jurado], y la verdad declaro:
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.