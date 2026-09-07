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Tafsir: Sád 38:83
Sád
83
38:83
الا عبادك منهم المخلصين ٨٣
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣
إِلَّا
ﳩ
عِبَادَكَ
ﳪ
مِنۡهُمُ
ﳫ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
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٨٣
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excepto a quienes de Tus siervos hayas protegido!”
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين فلا يتأثرون بإغوائى ، لأنى لا قدرة لى عليهم .( قَالَ فالحق والحق أَقُولُ . لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )