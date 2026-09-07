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Tafsir: Sád 38:82
Sád
82
38:82
قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ٨٢
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢
قَالَ
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فَبِعِزَّتِكَ
ﳥ
لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ
ﳦ
أَجۡمَعِينَ
ﳧ
٨٢
ﳨ
Dijo [Iblís]: “¡Juro por Tu poder que los descarriaré a todos,
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العربية
Tafsir Muyassar
قال إبليس:
فبعزتك -يا رب- وعظمتك لأضلنَّ بني آدم أجمعين، إلا مَن أخلصتَه منهم لعبادتك، وعصمتَه من إضلالي، فلم تجعل لي عليهم سبيلا.