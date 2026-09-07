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Tafsir: Sád 38:81
Sád
81
38:81
الى يوم الوقت المعلوم ٨١
إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨١
إِلَىٰ
ﳟ
يَوۡمِ
ﳠ
ٱلۡوَقۡتِ
ﳡ
ٱلۡمَعۡلُومِ
ﳢ
٨١
ﳣ
hasta el día cuyo término está prefijado”[1].
1
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١)
] تا كاتی دیاریكراو كه فوو كردنه به كهڕهنای یهكهمدا كه دونیا تێك ئهچێت تا ئهو كاته ئیبلیس ئهمێنێ.