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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sád Ayah 8
Sád
8
38:8
اانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ٨
أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّن ذِكْرِى ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا۟ عَذَابِ ٨
أَءُنزِلَ
ﲈ
عَلَيۡهِ
ﲉ
ٱلذِّكۡرُ
ﲊ
مِنۢ
ﲋ
بَيۡنِنَاۚ
ﲌﲍ
بَلۡ
ﲎ
هُمۡ
ﲏ
فِي
ﲐ
شَكّٖ
ﲑ
مِّن
ﲒ
ذِكۡرِيۚ
ﲓﲔ
بَل
ﲕ
لَّمَّا
ﲖ
يَذُوقُواْ
ﲗ
عَذَابِ
ﲘ
٨
ﲙ
¿Por qué tendría que haber sido él el elegido entre nosotros para transmitir el Mensaje?”
1
Pero ellos dudan de Mi revelación
2
porque no han sufrido aún ningún castigo.
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