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Tafsir: Sád 38:78
Sád
78
38:78
وان عليك لعنتي الى يوم الدين ٧٨
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٧٨
وَإِنَّ
ﳌ
عَلَيۡكَ
ﳍ
لَعۡنَتِيٓ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
يَوۡمِ
ﳐ
ٱلدِّينِ
ﳑ
٧٨
ﳒ
Y esta maldición pesará sobre ti hasta el Día del Juicio”.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨)
] وه به دڵنیایی نهفرهتی منت لهسهره تا ڕۆژی قیامهت.