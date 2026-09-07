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Tafsir: Sád 38:77
Sád
77
38:77
قال فاخرج منها فانك رجيم ٧٧
قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌۭ ٧٧
قَالَ
ﳆ
فَٱخۡرُجۡ
ﳇ
مِنۡهَا
ﳈ
فَإِنَّكَ
ﳉ
رَجِيمٞ
ﳊ
٧٧
ﳋ
Dijo Dios: “Sal de aquí, pues te maldigo.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فـ
{ قَالَ }
اللّه له:
{ فَاخْرُجْ مِنْهَا }
أي: من السماء والمحل الكريم.
{ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ }
أي: مبعد مدحور.