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Tafsir: Sád 38:76
Sád
76
38:76
قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٧٦
قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌۭ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍۢ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍۢ ٧٦
قَالَ
ﲻ
أَنَا۠
ﲼ
خَيۡرٞ
ﲽ
مِّنۡهُ
ﲾ
خَلَقۡتَنِي
ﲿ
مِن
ﳀ
نَّارٖ
ﳁ
وَخَلَقۡتَهُۥ
ﳂ
مِن
ﳃ
طِينٖ
ﳄ
٧٦
ﳅ
Dijo [Iblís]: “Yo soy superior a él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de barro”.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ
] ئیبلیس وتی: ئهی پهروهردگار من لهو باشترم [
خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦)
] منت له ئاگر دروست كردووهو ئادهمت له قوڕ دروست كردووه ئاگریش له قوڕ باشتره، به عهقڵی خۆی لێكی دایهوه، (له كاتى بوونى بهڵگه نابێت شتهكان به عهقڵ لێك بدهینهوه بهڵكو دهبێت ملكهچى فهرمانى خواو پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- بین تا وهكو ئیبلیس له رهحمهتى خوا دهرنهكرێین).